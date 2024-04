“Absolutamente confiante”, diz Bobô sobre Ba-Vi decisivo no Baianão | A TARDE

Confiante num triunfo que possibilite o 51º título do Bahia no Campeonato Baiano, o deputado estadual Bobô, ídolo máximo e símbolo da camisa 8 do Esquadrão, garantiu estar “absolutamente confiante” no resultado positivo e a conquista do campeonato pelo Bahia.

Segundo ele, o Bahia conta com o apoio de sua torcida, que já esgotou os ingressos para o jogo da Arena Fonte Nova, além de um bom time, capaz de reverter o placar adverso.

“O Bahia tem uma vantagem, seguramente, de jogar em sua casa, de seu mando campo, com a sua torcida. E tem um bom time, tem um excelente time. Eu acho que o Bahia tem sim condições de reverter o placar amanhã, mas não será fácil. Mas eu estou absolutamente confiante de que amanhã a gente vence o jogo e vai ser campeão baiano”, disse ele ao Portal A TARDE neste sábado, 6.

Bahia e Vitória se enfrentam às 16h deste domingo, 7, na Arena Fonte Nova. A partida marca a decisão do Campeonato Baiano de 2024. O Tricolor busca seu 51º título, enquanto o Rubro-Negro o 30º. O primeiro jogo deu Vitória por 3 a 2 no Barradão.