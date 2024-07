Com joia do Bahia, seleção sub-17 é convocada por Ramon Menezes

Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira Sub-17 - Foto: Joilson Marcone | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta quarta-feira, 19, a lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-17. A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes vai disputar o Cascais Luso Cup, que reúne integrantes da União das Federações de Futebol de Língua Portuguesa. O torneio será realizado na região metropolitana de Lisboa.

O meia Roger Gabriel, do Bahia, está entre os convocados e vai vestir a amarelinha entre os dias 10 e 14 de julho. A apresentação está marcada para o dia 4. Além da joia, o Bahia tem o lateral Santiago Arias convocado para a Seleção da Colômbia, o zagueiro Keven para a Seleção Sub-15, e o goleiro Arthur Jampa e o meia Anthony para a Seleção Sub-16.

Participam do torneio as seleções de Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné Equatorial, Guiné Bissau e Cabo Verde. A Arábia Saudita participa como convidada. A União das Federações de Futebol de Língua Portuguesa foi criada em maio de 2022, com o objetivo de aproximar as federações lusófonas, fomentar o desenvolvimento do futebol nos países e criar oportunidades entre os países.

Confira todos os convocados:

GOLEIROS

Henrique - Internacional

Léo Nannetti - Flamengo

Vitor - Cruzeiro

ZAGUEIROS

Arthur Dias - Athletico-PR

Igor Gomes - São Paulo

João Alencar - Santos

João Victor - Flamengo

LATERAIS

Igor Felisberto - São Paulo

Kaio - Fluminense

Pedro Gabriel - Grêmio

Vinícius Lira - Santos

MEIO-CAMPISTAS

Erick Belê - Palmeiras

Felipe - Palmeiras

Pablo - Flamengo

Pedro Bezerra - São Paulo

Roger Gabriel - Bahia

Zortêa - Grêmio

ATACANTES

Antônio Marcos - Palmeiras

Guilherme Silva - Corinthians

Isaque - Fluminense

Luca Meirelles - Santos

Lucca - São Paulo

Riquelme Felipe - Fluminense