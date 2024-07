"Vamos fazer uma brilhante Copa 2 de Julho", garante Sinval Vieira

Sinval Vieira, Coordenador de Excelência Esportiva da Sudesb - Foto: Marcos Valença | Ag. A TARDE

A Copa 2 de Julho, o principal torneio sub-15 do Brasil, terá início no próximo dia 2 de julho e seguirá até o dia 13 do mesmo mês. Em sua 14ª edição, a competição promete trazer grandes emoções aos amantes do futebol de base.

Durante o evento de lançamento da Copa, a reportagem do Portal A TARDE teve a oportunidade de conversar com exclusividade com Sinval Vieira, Coordenador de Excelência Esportiva da Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia). Sinval destacou a importância da competição no cenário nacional:

"Vamos fazer mais uma brilhante Copa 2 de Julho, competição que já está marcada no calendário do futebol nacional, inclusive da CBF".

Nesta edição, a Copa 2 de Julho contará com a participação de diversas equipes de renome. Sinval Vieira revelou alguns dos times confirmados:

"Nós teremos a Seleção Brasileira mais uma vez, teremos também o Palmeiras, Botafogo, Vasco, Atlético do Paraná, Atlético Mineiro, Goiás, Seleção Sergipana, ABC de Natal, entre outros. Além das equipes brasileiras, o Bolívar, da Bolívia, também fará parte do torneio".

A competição não apenas revela novos talentos para o futebol nacional, mas também oferece uma oportunidade para que jovens atletas vivenciem a experiência de um campeonato de alto nível, contribuindo para seu desenvolvimento e preparação para futuras carreiras profissionais.