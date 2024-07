Série D: CBF modifica dia do jogo entre Asa x Juazeirense

Estádio Coaracy Fonseca será o palco do jogo entre Asa e Juazeirense, pela 10ª rodada da Série D - Foto: Divulgação

A CBF confirmou a mudança de dia e horário do jogo entre Asa e Juazeirense, válido pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A solicitação foi feita a pedido do clube alagoano para a entidade máxima do futebol nacional.

Leia mais:

Dupla Ba-Vi aparece entre as 10 maiores médias de público da Série A

Bahia encara Flamengo e tenta quebrar tabu de expulsões no duelo

Mateus Gonçalves abre o jogo após críticas públicas de Carpini

Hulk e Paulinho são expulsos e desfalcam o Galo contra o Vitória

Inicialmente marcada para o próximo domingo, 23, às 16h, a partida será realizada no dia, 26, uma quarta-feira, às 19h30. O confronto segue no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca.

Em plena ascensão na quarta divisão nacional, o Cancão de Fogo saiu da lanterna e agora briga por classificação a próxima fase. O time comandado por João Carlos Ângelo é o 5º colocado no grupo A4, com 12 pontos ganhos, mesmo número do CSE, que fecha o G-4.

Vale salientar que a equipe do Norte do estado está há cinco jogos sem perder, com dois empates e três vitórias consecutivas.