Bahia encara Flamengo e tenta quebrar tabu de expulsões no duelo

Kanu foi expulso na partida contra o Flamengo, em 2023 - Foto: Foto: Felipe Oliveira | Divulgação | EC Bahia

Nesta quinta-feira, 20, a equipe comandada por Rogério Ceni tem um compromisso importante, válido pela 10ª rodada, que pode valer a liderança do Brasileirão 2024. Defendendo uma invencibilidade de oito jogos na competição, o Bahia enfrenta o Flamengo, às 20h, no Maracanã.

Além de enfrentar uma das melhores equipes do país, que ocupa a 2ª posição do campeonato, com a mesma pontuação do Esquadrão, o tricolor tem outro motivo para se preocupar: Nos últimos oito jogos contra o Flamengo, o Bahia sofreu com jogadores expulsos em cinco ocasiões.

Confira:

Flamengo 1 x 0 Bahia; Brasileirão 2023, um expulso.



Bahia 2 x 3 Flamengo, Brasileirão 2023, dois expulsos;

Flamengo 3 x 0 Bahia, Brasileirão 2021, dois expulsos para o tricolor e um para o rubro-negro;

Flamengo 4 x 3 Bahia, Brasileirão 2020, um expulso para cada lado;



Bahia 3 x 0 Flamengo, Brasileirão 2019, um expulso;

Em todas as partidas citadas, a torcida azul, vermelha e branca questionou muito as decisões da arbitragem, alegando que elas prejudicaram o Bahia nos respectivos jogos.

Leia mais:

Dupla Ba-Vi aparece entre as 10 maiores médias de público da Série A

Bahia anuncia promoção de ingressos para duelo contra o Cruzeiro

Arbitragem Flamengo x Bahia

Outro fator que causa preocupação à torcida do Esquadrão é a arbitragem do jogo, uma vez que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Braúlio da Silva Machado para apitar o duelo. O árbitro é um desafeto dos torcedores tricolores, que não receberam bem a escolha da entidade:

n tem jeito, o flamengo vai enfrentar o bahia com 1 jogador a mais — Caio Chaves (@CaioChaves15) June 17, 2024

+3 pontos pro Flamengo, com direito a pênalti mandrake e expulsão contra o Bahia. — MarcelitoDeOuro (@ouhomenarara) June 17, 2024