Definidos os grupos da 14ª edição da Copa 2 de Julho; confira

Lançamento Copa 2 de Julho futebol sub-15 - Foto: Foto: Feijão Almeida/GOVBA

A Copa 2 de Julho, maior competição de Futebol Sub-15 do Brasil, retorna em sua 14ª edição, reunindo 40 participantes, incluindo equipes baianas, tradicionais clubes nacionais, times internacionais e a seleção brasileira da categoria. O lançamento oficial ocorreu na manhã desta quarta-feira, 19, em um evento realizado na tribuna de honra do Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Durante a cerimônia, foram apresentados os grupos da fase nacional final da competição. As equipes que se classificaram nas fases regionais do interior, envolvendo mais de 300 times, foram distribuídas por meio de um sorteio.

Confira:

Grupo A - Seleção Brasileira, Atlético-MG, Gavião Kyiakatejê-PA, Santanopólis-BA, Eunapólis-BA.

Grupo B - Mata de São João-BA, Athletico Paranaense, Vasco, Guanambi-BA, Ruy Barbosa-BA.

Grupo C - Goiás, Fortaleza, Botafogo de Lauro de Freitas-BA, Barra-BA, Canarana-BA.

Grupo D - Jacuipense-BA, Brausa-EUA, Sergipe, Itabuna-BA, Paulo Afonso-BA.

Grupo E - Vitória, Botafogo, Bolívia 2022/BO-BOL, Vitória da Conquista-BA, Sento Sé-BA.

Grupo F - Galícia-BA, ABC, Estrela de Março-BA, Castro Alves-BA, Aurelino Leal-BA.

Grupo G - Cachoeira-BA, Treze-PB, Comercial-MA, Riachão do Jacuípe-BA, Brumado-BA.

Grupo H - Bahia, Palmeiras, Redenção-BA, Capim Grosso-BA, Santa Rita de Cássia-BA.

Leia mais:

Chefe de Gabinete da Sudesb celebra sucesso da Copa 2 de Julho

"Vamos fazer uma brilhante Copa 2 de Julho", garante Sinval Vieira

A abertura do torneio acontecerá no dia 2 de julho, no Estádio de Pituaçu, com uma partida entre a Seleção Brasileira e o Gavião Kyiakatejê, de Bom Jesus do Tocantins-PA, o único time profissional indígena do país.

Os estádios que sediarão as partidas incluem o Estádio de Pituaçu, o Centro de Treinamento do Bahia em Dias D'Ávila, o Centro de Treinamento do Vitória, o campo do Wet'n Wild, a Arena Parque Santiago, o Estádio Municipal de Lauro de Freitas, o Estádio Municipal de Cachoeira e o Centro de Treinamento de Praia do Forte em Mata de São João.