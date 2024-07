Chefe de Gabinete da Sudesb celebra sucesso da Copa 2 de Julho

Diogo Rios, Chefe de Gabinete da Sudesb - Foto: Foto: Marcos Valença / Ag A TARDE

A 14ª edição da Copa 2 de Julho promete ser a maior já realizada reunindo jovens talentos do futebol nacional e internacional. Nesta quarta-feira, 19, no evento de lançamento da competição, a reportagem do Portal A TARDE conversou com Diogo Rios, Chefe de Gabinete da Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia)

O dirigente destacou a impressionante aderência da competição durante a fase classificatória, que contou com a participação de 256 times e mais de 5 mil jovens atletas.

"É um número incrível e está trazendo resultado. Na seleção brasileira desse ano tem um jovem que jogou por Santa Rita de Cássia, no ano passado", afirmou Diogo Rios, exemplificando o impacto positivo do torneio na carreira dos jovens jogadores.

Além de promover o esporte, a Copa 2 de Julho tem um impacto significativo na economia do interior do estado da Bahia, proporcionando um incremento na economia local com a chegada de equipes, torcedores e famílias.