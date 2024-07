Quinta-feira pode terminar com Bahia líder e Vitória fora do Z4

Dupla Ba-Vi tem metas traçadas na Série A do Brasileirão - Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

A dupla Ba-Vi entra em campo nesta quinta-feira, 20, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória recebe o Atlético-MG, no Barradão, enquanto o Bahia visita o Flamengo, no Maracanã. As equipes baianas dependem exclusivamente de si para realizarem seus objetivos na 10ª rodada do certame nacional.

Vitória almeja sair do Z-4 contra o Galo

O Leão da Barra entra em campo às 18h30, em Salvador. Com a derrota do Fluminense para o Cruzeiro, o time do técnico Thiago Carpini ganhou uma posição, saindo da lanterna e ocupando a 19ª posição na tabela. Caso vença o Galo, o Vitória pode terminar a rodada na 15ª posição, portanto, ultrapassando concorrentes diretos e fora do Z-4. Caso empate, o máximo que deve alcançar é a 17ª colocação, permanecendo na zona de rebaixamento.



Mesmo com a possibilidade do time ter mudanças por conta do desgaste físico, o lateral-esquerdo Lucas Esteves demonstra confiança em um bom resultado diante do Atlético-MG

"Temos um elenco de bastante jogadores qualificados, jogadores que estão prontos para ajudar da melhor forma e assim que entrarem vão dar respostas. Acredito que todos estão prontos e isso é muito importante. Temos um elenco unido, um ambiente bom e isso vem nos ajudando a ter esses resultados. Espero que mantenha isso e vamos conseguir bons resultados", concluiu.

Fechando o G-4, Bahia mira a liderança do Brasileirão

Atual 4º colocado, o Esquadrão de Aço entra em campo às 21h30, no Rio de Janeiro. O empate entre Botafogo e Athletico Paranaense transformou o status confronto com o Flamengo como decisivo na disputa pelo título, pois quem vencer será o novo líder do Brasileiro. Cariocas e baianos tem os mesmos 18 pontos somados. Caso ocorra um empate, o Bahia volta a 3ª posição. Uma derrota embolaria a disputa pelo G-4, dando brecha aos concorrentes que estão logo atrás, como Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo.



Camisa 10 do Tricolor, Everton Ribeiro vai reencontrar o ex-clube, onde conquistou 11 títulos e é considerado como ídolo pela torcida rubri-negra carioca. Ele falou da emoção do reencontro no Rio de Janeiro.

"Muito feliz de poder voltar ao Maracanã. Ainda mais feliz de estar jogando e disputar um jogo importante desse, valendo liderança, valendo as primeiras colocações. Quando vim para cá esse era o meu objetivo. Ter um time competitivo, com ambição. Isso meus companheiros têm me ajudado muito. Agora é desfrutar desse momento. Poder rever meus amigos, a torcida do Flamengo, que sempre me apoiou. Será um jogo bom, um jogo de duas equipes com qualidade. Espero que a gente possa fazer uma grande partida e voltar de lá com um grande triunfo", revelou Ribeiro em coletiva.