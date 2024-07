Carpini convoca 24 jogadores para o jogo contra o Atlético-MG

Rodrigo Andrade está recuperado e será opção no banco contra o Atlético-MG - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória encara o Atlético-MG nesta quinta-feira, 20, às 20h30, no Barradão, em confronto válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após a última atividade de preparação, o técnico Thiago Carpini convocou 24 jogadores para a partida.

As novidades entre os relacionados são as inclusões do volante Rodrigo Andrade e do meia Daniel Júnior, que estão recuperados de lesão. Em compensação, o atacante Everaldo deu continuidade na transição física, enquanto o zagueiro Bruno Uvini e os atacantes Iury Castilho e Janderson fizeram tratamento no departamento médico.

Devido ao desgaste físico, Osvaldo, Matheusinho e Luan Santos devem devem ser opção no banco de reservas esta noite.

Com o andamento da rodada, o Leão da Barra ocupa agora a 19ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, com seis pontos somados. O time vem de uma sequência de três jogos sem perder, com dois empates e uma vitória.

Acompanhe a lista de jogadores convocados para enfrentar o Atlético-MG:

Goleiros: Lucas Arcanjo, Fintelman e Muriel

Laterais: Lucas Esteves, PK e Rául Cáceres

Zagueiros: Camutanga, Reynaldo e Wagner Leonardo

Volantes: Caio Vinicius, Léo Naldi, Luan Santos, Rodrigo Andrade e Willian Oliveira

Meias: Daniel Jr, Jean Mota e Matheusinho

Atacantes: Alerrandro, Culebra, Luiz Adriano, Osvaldo e Ze Hugo