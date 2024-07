Com Andrade e Daniel Jr, Vitória está pronto para pegar o Atlético-MG

Técnico Thiago Carpini promoveu um treino tático final na Toca - Foto: Victor Ferreira / ECV / Divulgação

O elenco do Vitória finalizou as atividades de preparação para a partida contra o Atlético-MG, marcada para esta quinta-feira, 20, às 21h30, no Barradão, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

As atividades foram iniciadas nesta quarta-feira, 19, com a apresentação de vídeos com lances do adversário na sala de imprensa Jornalista João Borges. Após o aquecimento com o preparador físico Caio Gilli em um dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura, o técnico Thiago Carpini promoveu os ajustes finais em relação a equipe.

Após uma rápida reunião onde passou os conceitos de jogo aos onze iniciais que irão para a partida, Carpini ministrou um treino tático de marcação na saída de bola. Na sequência, os atleta realizaram um trabalho de construção de jogadas ofensivas.

Por fim, o grupo aperfeiçoou bolas paradas ofensivas e defensivas e finalizou com cobranças de faltas frontais e pênaltis. No campo Bebeto Gama, os reservas trabalharam com o assistente Estephan Djian.

Thiago Carpini convocou 24 jogadores para a partida. As novidades são os retornos do volante Rodrigo Andrade e do meia Daniel Júnior, recuperados de lesão.

Em compensação, o atacante Everaldo deu continuidade na transição, enquanto o zagueiro Bruno Uvini e os atacantes Iury Castilho e Janderson fizeram tratamento no departamento médico.

Mesmo com a vitória contra o Inter que acabou com o jejum de nove jogos, o Leão da Barra segue na lanterna na Série A do Campeonato Brasileiro, agora com seis pontos somados. O time vem de uma sequência de três jogos sem perder, com dois empates e uma vitória.