Torcedor do Vitória pede namorada em casamento durante partida

Pedido aconteceu no primeiro tempo da partida - Foto: Divulgação

No último domingo, 16, o Vitória encerrou o jejum na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, ao derrotar o Internacional por 2 a 1, com um gol emocionante de Wagner Leonardo já nos acréscimos. O resultado, porém, foi ainda mais especial para um casal de torcedores rubro-negros presente no Barradão.

A ação aconteceu no primeiro tempo da partida, com a exibição da mensagem “Pri, você aceita casar comigo?” nas placas de publicidade do Barradão. Neste momento, Tiago Trindade, torcedor apaixonado pelo Vitória, pediu sua namorada, Priscila Santos, também rubro-negra, em casamento nas arquibancadas do estádio. A iniciativa foi idealizada em conjunto com a Fatal Model, patrocinadora do clube. A empresa cedeu quatro inserções nos LEDs do gramado durante a etapa inicial para a realização do pedido.

“O Vitória sempre foi um ponto em comum entre nós e é o que nos torna mais unidos. Foi por conta de uma foto dele no Barradão que nossa história começou”, conta Pri. “O Vitória foi determinante para o relacionamento. Sem ele, a gente não teria começado ou passado por diversas situações. O clube é o ponto central de nossa vida”, completa Tiago.

Tiago e Pri se conheceram ainda em 2020, através de um aplicativo de relacionamentos. A paixão de ambos pelo Leão foi fator determinante para o início do relacionamento e permeia até hoje a relação do casal. Os dois, inclusive, viajaram para o interior de São Paulo em novembro do ano passado, e marcaram presença na vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, que garantiu o título da Série B ao clube baiano.

Na partida contra o Internacional, o casal permaneceu ao lado da TUI, na parte superior da arquibancada, onde puderam ter uma melhor visão das placas de publicidade do estádio. Inicialmente, Pri não tinha conhecimento do que estava prestes a acontecer. Para ela, os dois iriam acompanhar mais uma partida do clube do coração, quando ainda no primeiro tempo foi surpreendida com o pedido de Tiago.

“Ser pedida em casamento na arquibancada do Barradão, com direito a pergunta no painel de publicidade, foi algo inexplicável, inesquecível. Sempre imaginei esse momento em nosso santuário, e acontecer justamente em uma vitória importante do nosso time foi perfeito. Foram muitas emoções em um só jogo”, relata Pri. “Tinha sido uma promessa: caso o Vitória fosse campeão da Série B, pediria ela em casamento no Barradão. Deu tudo certo, paguei minha promessa. Agora, o Vitória continua como nosso ponto de apoio”, disse Tiago.

O domingo especial de Tiago e Pri começou cedo: os dois passaram a manhã em um hotel em Salvador. Posteriormente, foram levados ao Barradão, acompanhados pelo staff do Vitória, que conduziu a gravação do momento do pedido.

“Agora é organizar a festa, que terá o manto rubro-negro e hino do Leão. Para a alegria ser completa, desejamos ver o time se mantendo na Série A. Nossos sinceros agradecimentos por esse momento inesquecível. Espero que tenhamos servido de inspiração para mais casais rubro-negros”, finalizou Pri.