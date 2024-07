Lucas Esteves comemora titularidade no Vitória "Feliz essa sequência"

Lucas Esteves é o lateral-esquerdo titular do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O escolhido para a entrevista coletiva na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê, no Barradão, foi o lateral-esquerdo Lucas Esteves. O defensor inicialmente revelou que a primeira vitória no campeonato contra o Internacional deu mais leveza e que o ambiente continua bom no dia a dia.



"Não vou dizer que mudou. Acho que tem, sim, claro, uma melhora, que é sempre bom quando você ganha. O ambiente está sempre bom, autoconfiança entre todos. Claro que uma vitória ajuda muito por decorrer da competição. Sabemos que é uma competição difícil e sabemos que temos que estar num bom ambiente para conseguir bons resultados", disse.

"Às vezes até é um pouco difícil de falar isso, mas acho que o que mudou foi que não foi só pela mudança de treinador, mas acho que mudou um pouco da nossa mentalidade como jogador de cada um. Sabemos da nossa entrega, que tínhamos que entregar um pouco mais porque é uma competição difícil e não podemos entrar frio ou com falta de respeito com os outros adversários. Colocamos na nossa cabeça que tínhamos que ter uma entrega maior isso cobrança individualmente de cada jogador. Isso que vem dando resultado. O Carpini só complementou", completou.

Questionado se a primeira vitória fará o time embalar, Esteves comentou que a meta é pensar por jogo e seguir com o objetivo de manter o Leão da Barra na elite do futebol nacional em 2025.

"Não vamos dizer que embalar seria a palavra correta, mas lógico que temos confiança em nós, jogadores, sabemos do nosso potencial, sabemos também que é uma competição muito difícil. Se estivermos concentrados a cada jogo, podemos, sim, conseguir bons resultados. É uma competição difícil, então vamos pensar jogo a jogo, primeiro andar para depois correr", pontuou.

Titular do Vitória nas últimas três partidas, o lateral-esquerdo Lucas Esteves está prestigiado com o técnico Thiago Carpini. Após ser substituído por PK no segundo tempo do jogo contra o Internacional, o camisa 16 foi aplaudido pela torcida. Ele agradeceu o apoio e já projeta a melhora da equipe na sequência do Campeonato.

"Primeiramente agradeço a Deus por estar em campo nesse momento. Fico muito feliz por ter sido aplaudido e agradeço a nação rubro-negra pelo apoio, isso é muito importante para nós. Quando eles estão nos apoiando sabemos que eles são nosso 12º jogador e isso ajuda muito. E sobre a vitória, estou muito feliz, foi a primeira vitória, viemos de três jogos sem perder, onde teve jogos que poderemos ter conquistado a vitória. Não conseguimos, mas ficamos com o empate. Agora temos a primeira vitória. Agora trabalhar, concentrar e no próximo jogo em busca de mais uma vitória", declarou.

Esteves celebrou o fato de contribuir com a equipe. Ele ressaltou a importância de ter uma sequência de jogos para melhor desenvolver tecnicamente.

"Acho que é muito bom quando você tem sequência porque você pode a cada jogo melhorar um pouco mais. Fico muito feliz por ter essa sequência e pelo desempenho de todos os outros jogadores. Inclusive o PK tem entrado, entrou bem, ajudou a equipe e garantiu os três pontos no último jogo e isso é muito importante para nós. Mostra que o elenco está unido, está junto, todos em um só objetivo, que é conseguir os três pontos e dar o melhor resultado para o Vitória", explicou.

Para a partida contra o Atlético-MG, marcada para esta quinta-feira, 20, no Barradão, é provável que o técnico Thiago Carpini faça mudanças na equipe, devido ao desgaste físico de alguns jogadores. Esteves crê que a equipe não perderá em qualidade com as possíveis alterações.

"Temos um elenco de bastante jogadores qualificados, jogadores que estão prontos para ajudar da melhor forma e assim que entrarem vão dar respostas. Acredito que todos estão prontos e isso é muito importante. Temos um elenco unido, um ambiente bom e isso vem nos ajudando a ter esses resultados. Espero que mantenha isso e vamos conseguir bons resultados", concluiu.

Apesar da importante vitória contra o Inter após o jejum de nove jogos, o Leão da Barra segue na lanterna na Série A do Campeonato Brasileiro, agora com seis pontos somados. O time vem de uma sequência de três jogos sem perder, com dois empates e uma vitória.