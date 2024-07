Atacante do Vitória é especulado em clube da Série B

Mateus Gonçalves é um dos jogadores mais identificados com a torcida do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Prestes a confirmar sua saída do Vitória, o atacante Mateus Gonçalves já tem um provável destino para dar continuidade a sua carreira. O "pastor" deverá ser o mais novo reforço do Goiás, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem do Portal A TARDE.

O Portal A TARDE apurou que Gonçalves ainda não rescindiu seu contrato com o Vitória, pois ainda está em negociação entre as partes. A tendência é que o destrato ocorra de forma amigável. O vínculo é válido até o fim de 2024.

Em entrevista coletiva após a vitória contra o Internacional, o técnico Thiago Carpini confirmou que não conta mais com Mateus Gonçalves como opção no elenco e que preza por um bom ambiente.

“Estamos fazendo alguns ajustes no nosso ambiente. Aqui, o mais importante a instituição. O Vitória é o que fica. Ninguém está acima desses pontos. Priorizamos um bom ambiente. Disso não abro mão. Precisamos tomar algumas decisões. Mateus não faz mais parte do grupo do Vitória. Foi importante, foi pago para ajudar e ajudou. Vai ser muito feliz. Não aqui no Vitória”, disse Carpini.

Nas redes sociais, Mateus Gonçalves publicou uma mensagem informando que quando tiver possibilidade, prestará os devidos esclarecimentos a torcida.

“Quando eu desejar e puder falar algo, falarei sempre diretamente para as pessoas em questão, como sempre fiz”, pontuou.

“O clube e sua torcida são maiores do que qualquer um que venha a passar por aqui. [...] Não achem que algo que eu postar vai ter objetivPrestes a confirmar sua saída do Vitória, o atacante Mateus Gonçalves já tem um provável destino para dar continuidade a sua carreira. O "pastor" deverá ser o mais novo reforço do Goiás, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem do Portal A TARDE.

Mateus Gonçalves Martins tem 29 anos e passou por Palmeiras e Guarani na base. Profissionalmente, atuou por Deportivo Tepic, Pachuca, Chiapas, Toluca e Tijuana, todos do México, além do Cerro Porteño, do Paraguai.



No Brasil, passou por Fluminense, Ceará, Sport e América-MG. Ele chegou ao Vitória em 2023 e atuou pelo rubro-negro baiano em 40 oportunidades, com três gols e cinco assistências. Com o manto vermelho e preto conquistou a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.