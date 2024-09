Na liderança da F1, Verstappen tenta vitória inédita em Singapura

Max Verstappen tenta retomar o caminho das vitórias no circuito de Marina Bay - Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP

Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, tentará encerrar uma sequência de sete corridas sem vencer no Grande Prêmio de Singapura, que será disputado neste fim de semana no circuito de rua de Marina Bay, onde o holandês nunca cruzou a linha de chegada em primeiro.

Verstappen ainda tem uma cômoda vantagem à frente na classificação, graças ao grande início de temporada, mas os adversários se aproximaram e ameaçam impedir seu quarto título consecutivo.

Após o GP do Azerbaijão, na semana passada, o piloto da Red Bull chegou aos 313 pontos e tem 59 de vantagem sobre o britânico Lando Norris (McLaren) e 78 sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Inclusive o outro piloto da McLaren, o australiano Oscar Piastri, vencedor em Baku, chegou a 222 pontos e pode entrar na briga pelo título se mantiver o nível de resultados dos últimos meses.

O momento de Piastri

Desde o GP da Áustria, no final de junho, após a última vitória de Verstappen, na Espanha, Piastri é o piloto que mais somou pontos no campeonato, graças a três vitórias, dois segundos lugares e dois quartos. Ou seja, 135 pontos, contra 94 do holandês campeão.

O que a McLaren já conseguiu, graças à boa atuação de sua dupla de pilotos e ao excelente rendimento de seus carros, foi superar a Red Bull no campeonato de construtores, após a corrida no Azerbaijão.

A equipe britânica soma 476 pontos e tem 20 de vantagem sobre a Red Bull, que perdeu a liderança pela primeira vez em mais de dois anos.

A escuderia austríaca ainda teve a sorte, já que Lando Norris não fez um bom treino de classificação e largou no fundo do grid, tendo que fazer uma corrida de recuperação até chegar na quarta posição, justamente à frente de Verstappen.

A luta pelos títulos, no entanto, não está só entre McLaren e Red Bull, já que Leclerc está na disputa entre os pilotos e a Ferrari está a 51 pontos da liderança do campeonato de construtores.

Além disso, o circuito de Marina Bay beneficia a tradicional escuderia italiana, que venceu duas das últimas três corridas lá disputadas: em 2019, com o alemão Sebastian Vettel, e no ano passado, com o espanhol Carlos Sainz (em 2020 e 2021 a prova não foi realizada por conta da pandemia de covid-19).

Sergio Pérez, último vencedor da Red Bull

Em 2022, o vencedor foi o mexicano Sergio Pérez, na última vitória da Red Bull em Singapura.

'Checo' ficou sem a possibilidade de subir no pódio em Baku depois da batida com a Ferrari de Sainz na última volta, um acidente que deu o que falar, já que a Red Bull considerou que o espanhol fechou o mexicano contra o muro.

O que os últimos resultados deixaram claro é que o amplo domínio da Red Bull e Verstappen chegou ao fim depois de dois anos e meio e que a reta final do Mundial deverá ter muito mais suspense do que nas temporadas anteriores.

No circuito de rua de Marina Bay os pilotos terão que competir à noite, com umidade muito alta e a possibilidade de chuvas ocasionais, tanto no sábado, durante o treino de classificação, como na corrida de domingo.

Após a etapa de Singapura, a Fórmula 1 irá à América para a disputa de quatro GPs em um mês (Estados Unidos, México, Brasil e Las Vegas), que devem definir os candidatos ao título antes da disputa das duas últimas corridas (Catar e Abu Dhabi).

Programação do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (horário de Brasília):

Sexta-feira:

06h30-07h30: Treino livre 1

10h00-11h00: Treino livre 2

Sábado:

06h30-07h30: Treino livre 3

10h00-11h00: Classificação

Domingo:

09h00: Corrida (62 voltas)

Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 313 pontos

2. Lando Norris (GBR) 254

3. Charles Leclerc (MON) 235

4. Oscar Piastri (AUS) 222

5. Carlos Sainz (ESP) 184

6. Lewis Hamilton (GBR) 166

7. George Russell (GBR) 143

8. Sergio Pérez (MEX) 143

9. Fernando Alonso (ESP) 58

10. Lance Stroll (CAN) 24

11. Nico Hülkenberg (ALE) 22

12. Yuki Tsunoda (JAP) 22

13. Alexander Albon (TAI) 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Pierre Gasly (FRA) 8

16. Oliver Bearman (GBR) 7

17. Kevin Magnussen (DIN) 6

18. Estéban Ocon (FRA) 5

19. Franco Colapinto (ARG) 4

20. Guanyu Zhou (CHN) 0

21. Logan Sargeant (EUA) 0

22. Valtteri Bottas (FIN) 0

. Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 476 pontos

2. Red Bull 456

3. Ferrari 425

4. Mercedes 309

5. Aston Martin-Mercedes 82

6. Racing Bulls-Red Bull 34

7. Haas-Ferrari 29

8. Williams-Mercedes 16

9. Alpine-Renault 13

10. Sauber-Ferrari 0