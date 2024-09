Após acusações de agressão, defesa de Caio se apresenta à polícia

Caio Paulista, em treinamento pelo Palmeiras - Foto: (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Após a ex-namorada de Caio Paulista registrar boletim de ocorrência e prestar depoimento alegando ter sofrido agressões durante o relacionamento com o lateral-esquerdo, a defesa do atleta se apresentou, nesta quarta-feira, 18, à polícia.

Leia mais:

Buscando agendar o depoimento e apresentar provas após as acusações, a advogada do jogador, Bia Saguas, se apresentou à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Em um comunicado à imprensa divulgado nesta tarde, a defesa do jogador também esclareceu a inocência de Caio Paulista e chegou a falar que o atleta será absolvido de todas as acusações atribuídas.

O caso acontece após Clara Monteiro, ex-namorada do jogador, mostrar, através de fotos e vídeos postados nas redes sociais, hematomas pelo corpo, além de um olho roxo e marcas das supostas agressões de Caio Paulista. Segundo ela, as violências aconteceram em dois momentos da relação durante outubro de 2023. A jovem também é mãe de uma filha do atleta.



Após dois dias de folga, o atleta se reapresentou, nesta quarta-feira (18), ao Palmeiras e treinou normalmente com o restante do grupo.

Confira o comunicado da defesa de Caio Paulista:

"O jogador Caio Paulista, por meio de sua advogada, apresentou-se de forma espontânea à Delegacia de Defesa da Mulher nesta data, com o objetivo de agendar seu depoimento e indicar as provas documentais e testemunhais que irão desmentir completamente as falsas acusações de agressão contra a mãe da sua terceira filha.

Reforçamos, mais uma vez, a total inocência de Caio, e aguardamos que, com a maior brevidade possível, essa farsa seja desmascarada, uma vez que foi criada com intenções claras de prejudicar a imagem do atleta. Confiamos plenamente na Justiça e estamos certos de que Caio será absolvido de todas as acusações infundadas que lhe fora".