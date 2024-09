Ex-namorada de jogador do Palmeiras expõe agressões e cárcere privado

Jovem começou a ser agredida em 2022 - Foto: Reprodução/Instagram/@caiopaulista98 | @mont_clara

A ex-namorada do jogador do Palmeiras, Caio Paulista, soltou o verbo e expôs um relacionamento cheio de abusos e violência que viveu com o atleta por quase dois anos. A tatuadora Ana Clara Monteiro, de 21 anos, fez um boletim de ocorrência na última terça-feira, 17.

De acordo com o site UOL, que teve acesso ao documento, o pesadelo começou ainda em 2022, logo no início do namoro. Eles moravam juntos, e foi aí que os ciúmes do jogador começaram a aparecer. Caio não só controlava o que ela postava nas redes sociais, como também chegou ao ponto de proibi-la de trabalhar.

Na época, Ana era caixa de uma boate que o jogador frequentava. A relação entre os dois acabou piorando em setembro do mesmo ano, quando Clara resolveu terminar o relacionamento após descobrir uma suposta traição. Segundo o boletim, o atleta chegou de uma festa de madrugada, e a briga começou. Ele agrediu a jovem e a trancou no apartamento, impedindo que saísse. Foram chutes nas costas, nas coxas, nas costelas e nos pés.

O relacionamento continuou, e mais episódios de violência surgiram, incluindo agressões durante a gravidez da filha deles, Maria Clara. Em outubro de 2023, a jovem chegou a ser puxada pelos cabelos e a apanhar em um boate, o que acabou deixando-a desacordada.

Apesar de tudo, Ana não denunciou o caso na época e continuou com o jogador até fevereiro deste ano, quando um novo episódio de agressão, desta vez em uma boate, fez com que ela finalmente colocasse um ponto final na relação.

Defesa do jogador nega acusações

"A advogada Ana Beatriz Saguas passou a representar, a partir desta terça-feira, 17 de setembro, o jogador Caio Paulista no que diz respeito às supostas acusações de agressão por parte da mãe do seu terceiro filho. Estamos recebendo de forma voluntária diversos relatos que desmentem as versões de agressões e comprovam a inocência do Caio. Quando tivermos acesso ao depoimento que foi dado na Delegacia da Mulher, vamos nos posicionar publicamente. Aproveito para informar que estamos compartilhando todas essas informações com o Palmeiras, e que a advogada Sônia Canale segue defendendo o Caio no processo que corre em segredo de Justiça na Vara de Família", diz a nota.

Palmeiras se pronuncia sobre caso

"A Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que, tão logo tomou conhecimento sobre a carta aberta publicada pela mãe de um dos filhos do atleta, Caio Paulista, em uma rede social, o jogador foi convocado pela diretoria para uma reunião, ocorrida na noite de sábado. Questionado a respeito do relato e das imagens divulgadas, Caio Paulista negou ter cometido qualquer agressão e disse não haver processo ou investigação contra ele na esfera criminal. É de conhecimento público que o Palmeiras não tolera qualquer forma de violência e tem no respeito pela mulher um de seus valores fundamentais. Todos os colaboradores do clube devem seguir as normas de conduta estabelecidas internamente, que preveem diferentes medidas punitivas, a depender da gravidade do fato e da comprovação penal. O Palmeiras seguirá acompanhando o caso com a devida atenção".