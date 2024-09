Gabigol no Bahia? Saiba quanto o atacante pede para assinar contrato

Gabigol comemorando gol com a camisa do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza | Flamengo

Um dos principais nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, o atacante Gabriel Barbosa vem sendo especulado para vestir a camisa do Bahia em 2025. O jogador do Flamengo segue sem renovar o contrato, podendo representar outras cores na próxima temporada.

Recentemente, o presidente da equipe carioca, Rodolfo Landim, revelou que a decisão de renovar é totalmente do jogador, que está com o contrato "na mesa". Entretanto, a vontade de Gabigol seria um contrato com um vínculo maior, o que pode ocorrer ao optar pelo Bahia.

Segundo o jornalista Leandro Quesada, da Band, o Grupo City teria interesse em contratar o atacante, que já trabalhou com Rogério Ceni, atual treinador do Esquadrão, e Everton Ribeiro, capitão da equipe. Juntos, o trio conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020.

Desta maneira, com as expectativas sobre a vinda de Gabriel, o Bahia vai ter que desembolsar um valor de R$ 2,5 milhões por mês, segundo Rodrigo Mattos, do Uol. O jornalista contabilizou o salário exigido pelo jogador, que seria de R$ 1,5 milhão, além do pagamento de luvas em torno de R$ 50 milhões pela assinatura de um novo contrato.

Na atual temporada, o jogador vem sendo figurinha carimbada no banco de reservas do treinador Tite. Gabigol atuou em 26 partidas, divididas entre Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Até o momento, o atacante soma 4 gols e uma assistência.