Especulado no Bahia, Gabigol tem condição revelada para ficar no Flamengo

Gabigol durante treino do Flamengo - Foto: Divulgação/Flamengo

Um dos maiores nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, Gabriel Barbosa pode se despedir do Flamengo em breve e iniciar uma nova história com outra equipe. Entretanto, aos torcedores que torcem pela permanência do jogador, o presidente Rodolfo Landim afirmou que o atacante segue com uma proposta de renovação "na mesa".

A proposta está na mesa e é ele que decide Rodolfo Landim - presidente do Flamengo

Leia mais:

>>'Corrida do Bahêa' abre inscrições nesta quarta; saiba detalhes

>>Super quarta! Veja horários e onde assistir a Champions e Libertadores

>>Advogada de Caio Paulista desmente acusações de agressão

Em entrevista à TNT Sports, o dirigente revelou os termos na proposta, que tem um vínculo de mais um ano, o que, aparentemente, não agrada Gabriel. Em fala, Landim garantiu que não pretende modificar o contrato e aumentar os anos da renovação.



"Quando a gente faz uma proposta para o jogador, a gente analisa o contexto todo. E aí a gente analisa o prazo da proposta, quantos anos o jogador vai ficar jogando. (...) Estamos dispostos, vamos dizer assim, a fazer essa aposta. O que é difícil é que a gente, tendo o desempenho que teve no ano de 2023 e, em parte, nesse ano de 2024, a gente faça uma proposta para quatro anos nos valores que estão solicitados, vamos dizer assim, nesse processo negocial com o empresário dele. Então a gente fez essa proposta, ela está na mesa, sim. Agora, hoje o processo é totalmente controlado por ele", disse o Presidente.

Durante a entrevista, Rodolfo Landim revelou que a decisão agora é do jogador, podendo aceitar a proposta e seguir no clube rubro-negro ou negar e procurar uma nova equipe. O Presidente relembrou vínculos desde a temporada de 2019, com apenas um ano de renovação, como foi o caso de Diego Ribas, Diego Alves e Filipe Luís.

"Já tem menos de seis meses para o final de contrato. Ele pode assinar até um pré-contrato com outro clube, se ele quiser. Mas o Flamengo já demonstrou que, em diversas outras situações do passado, ele firma contratos, assim, estende contratos de jogadores. Isso aconteceu com os dois Diegos (Alves e Ribas), aconteceu com o Filipe Luís e com o Bruno Henrique. A proposta está na mesa e é ele que decide", declarou Landim.

Ceni e Gabigol abraçados | Foto: MARCELO CORTES/FLAMENGO

Vale lembrar que, em caso de saída, o Bahia pode ser um possível destino para o camisa 99. Neste ano, Gabriel foi especulado para vestir a camisa tricolor após o vínculo com o Flamengo, onde conquistou duas Libertadores, dois títulos de Brasileirão e Copa do Brasil. A informação foi divulgada pelo jornalista Leandro Quesada, Band.



Segundo o mesmo, o Grupo City teria interesse em contratar o atacante, que já trabalhou com Rogério Ceni, atual treinador do Esquadrão, e Everton Ribeiro, capitão da equipes. Juntos, o trio conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020.