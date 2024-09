Advogada de Caio Paulista desmente acusações de agressão

Caio Paulista em campo pelo Palmeiras - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Acusado de agressão doméstica pela ex-namorada, o jogador Caio Paulista emitiu um novo comunicado sobre o caso, dessa vez por meio de sua advogada de defesa, Ana Beatriz Saguas, que desmentiu as denúncias.

“Estamos recebendo de forma voluntária diversos relatos que desmentem as versões de agressões e comprovam a inocência do Caio. Quando tivermos acesso ao depoimento que foi dado na Delegacia da Mulher, vamos nos posicionar publicamente. Aproveito para informar que estamos compartilhando todas essas informações com o Palmeiras, e que a advogada Sônia Canale segue defendendo o Caio no processo que corre em segredo de justiça na Vara de Família”, afirmou a advogada ao Portal Léo Dias.

Entenda o caso

No último sábado, 14, a influenciadora digital Clara Monteiro, mãe de um dos filhos de Caio Paulista, acusou o ex-namorado de agressão ao publicar fotos de 2023 mostrando hematomas e marcas de agressão no rosto, nas pernas e nas costelas. Ela relatou detalhes sobre o relacionamento com o atleta e prestou uma queixa formal na Delegacia da Mulher.