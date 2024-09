Torcedora do Fortaleza detona Rogério Ceni: "Não tem caráter"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Muito exaltado pelo seu trabalho no Fortaleza, o atual técnico do Bahia, Rogério Ceni deixou mágoas em parte da torcida do Tricolor do Pici. Na noite desta terça-feira, 17, quando a equipe, atualmente comandada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, perdeu para o Corinthians no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, na Arena Castelão.

Ana Lúcia Fonteneles, torcedora do Fortaleza, aproveitou a oportunidade para desabafar sobre a passagem de Ceni no ‘Laion’. Para ela, que é farmacêutica e bioquímica, o dinheiro deixado pelo treinador no clube serviu para custear o aprendizado dele como técnico de futebol.

Leia mais:

>> Corinthians vence o Fortaleza e abre boa vantagem na Sul-Americana

>> Com gol de Endrick, Real Madrid vence Stuttgart em casa na Champions

>> Neymar teria criticado Mbappé para brasileiros do Real Madrid

“A própria ESPN diz que Rogério Ceni deixou dinheiro, querendo vangloriar o nome de uma pessoa que mostrou não ter caráter. Rogério Ceni chegou aqui no Fortaleza sendo expulso do São Paulo, nunca tinha sido técnico, botou dinheiro e aprendeu a ser técnico aqui. Ele foi estagiar no Fortaleza e ainda saiu daqui dizendo: ‘eu quero sair daqui porque eu quero ser campeão’”, desabafou Ana Lúcia em entrevista ao ESPN.