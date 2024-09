Corinthians vence o Fortaleza e abre boa vantagem na Sul-Americana

Igor Coronado marcou um dos gols da partida - Foto: Thiago Gadelha / AFP

Em uma das melhores atuações do ano, o Corinthians venceu o Fortaleza por 2 a 0, em pleno Castelão, em partida disputada válida pela Copa Sul-americana, na noite de terça-feira, 17, e abriu boa vantagem para o jogo de volta que acontece na próxima terça-feira, 24, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Leia Mais:

>> Com gol de Endrick, Real Madrid vence Stuttgart em casa na Champions

>> Adriano Imperador marca jogo entre Flamengo x Inter de Milão; entenda

Os gols da vitória do Timão sobre o Laion foram marcados por Igor Coronado, ainda no primeiro tempo, e Yuri Alberto, já na fase final. Com a vitória no jogo de ida, o Corinthians pode perder por um gol de diferença que ainda avança para as semifinais da competição. Já o time cearense precisa vencer por três gols de diferença para seguir direto ou por dois para levar a partida para os pênaltis.