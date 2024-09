Adriano Imperador marca jogo entre Flamengo x Inter de Milão; entenda

DESPEDIDA DO IMPERADOR

Adriano Imperador vestindo camisa do Flamengo - Foto: Antonio Scorza/ AFP

O Maracanã será palco de um duelo inusitado no dia 15 de dezembro. O ex-atacante Adriano “Imperador” terá um amistoso de despedida que reunirá ex-companheiros de Flamengo e Inter de Milão, equipes que ficaram marcadas na carreira do brasileiro. Com 42 anos, o jogador vai voltar aos gramados e jogará um tempo por cada clube.

“Muita gente me pedia essa despedida. Apesar de ter parado há alguns anos, faltava essa partida para finalizar meu ciclo. Eu devia isso a todos que torceram e ainda torcem por mim”, comentou Adriano.

Sem atuar profissionalmente há oito anos, quando defendeu o Miami United em 2016, o atacante ficou dois anos sem atuar e vestiu a camisa do time da Quarta Divisão dos Estados Unidos por apenas dois jogos. Antes, Adriano defendeu as cores do Athletico-PR.

Revelado pelo Flamengo, Imperador entrou em campo 94 vezes e marcou 46 gols em duas passagens pelo Rubro-Negro. Na primeira, em 2000 e 2001, o atleta participou do bicampeonato carioca e da conquista da Copa dos Campeões, enquanto na segunda, em 2009 e 2010, foi campeão do Campeonato Brasileiro.

Na Inter de Milão, foram 74 gols marcados em 177 jogos entre 2001 e 2009, com sete títulos conquistados: quatro campeonatos italianos, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. O apelido “Imperador” também foi adquirido durante a passagem pelo clube europeu.