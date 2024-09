Neymar teria criticado Mbappé para brasileiros do Real Madrid; entenda

Mbappé e Neymar pelo PSG - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Que Neymar e Mbappé nunca se deram bem, todo mundo sabe. No entanto, mesmo após o fim da convivência de seis anos - enquanto defendiam o Paris Saint-Germain -, os nomes dos atacantes voltaram a ser pauta em mais uma polêmica. Conforme a rádio Europe 1, o camisa 10 brasileiro teria criticado o francês para seus colegas que atuam no Real Madrid, novo clube do astro europeu.

O comentário de Neymar teria sido dito ao quarteto brasileiro que joga pela equipe espanhola, formado por Vini Jr, Rodrygo, Éder Militão e o recém-chegado Endrick. Ney, portanto, teria dito que dividir clube com Mbappé era “catastrófico, o inferno”.

“Os brasileiros do Real Madrid são amigos de Neymar. Sempre houve uma guerra entre Neymar e Mbappé. Neymar escreveu sobre Mbappé aos brasileiros, dizendo a eles que era catastrófico (jogar com ele), que era o inferno”, disse Hanouna no programa.

Apesar dos conflitos que vieram à tona, não há uma confirmação de que os dois mantiveram má relação durante as seis temporadas que jogaram juntos.