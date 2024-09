Brasil goleia Croácia e garante vaga nas oitavas do Mundial de Futsal

Próximo adversário do Brasil será a Tailândia - Foto: Leto Ribas / CBF / Divulgação

O Brasil está nas oitavas de final do Mundial de Futsal 2024. Nesta terça-feira (17), a Seleção Brasileira atropelou a Croácia com um placar de 8 a 1 em partida válida pela fase de grupos e, com o resultado, já garantiu a classificação para a próxima etapa da competição.

O próximo objetivo do selecionado brasileiro está programado para sexta-feira,20, e vale a liderança contra a Tailândia,

A partida foi inicialmente complicada para a Seleção, porque a Croácia aplicou um ferrolho com a marcação alta. Mas não foi bastante para conter o primeiro gol brasileiro aos 13 minutos, quando Pito bateu de perna direita para o fundo da rede e abriu o placar.

A seleção europeia empatou logo depois com gol de Kustura. Só que, ao fim do primeiro tempo, Kuraja foi expulso por cotovelada em Dyego. O capitão do Brasil converteu o tiro livre direto, retomando a vantagem. Ainda na etapa inicial, Marcel e Neguinho ampliaram para 4 a 1.

Já no segundo tempo, com o resultado estabelecido, o Brasil ampliou a vantagem com gol de Marcel. Logo depois, Pito fez mais um para a sua conta. Em belo drible, o 10 superou a marcação adversária para fazer o sexto.

O sétimo chegou em grande estilo, após Arthur limpar a defesa da Croácia com uma sequência fenomenal de dribles. Até o goleirão croata ficou no chão para o camisa 12 brasileiro, que brilhou na jogada. Na reta final, Pito encontrou bom passe para Rafa, que marcou o 8 a 1 para fechar a conta.