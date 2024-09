Três atletas do Bahia são convocados para o Sul-Americano Sub-16

Dell, Arthur Jampa e Ruan Pablo foram convocados pela Seleção Brasileira para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-16 - Foto: Divulgação / EC Bahia

Três jogadores do Bahia foram convocados pela Seleção Brasileira para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-16, que terá início no dia 4 de outubro, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Os Pivetes de Aço Arthur Jampa e os atacantes Dell e Ruan Pablo estão entre os 22 chamados pelo técnico Dudu Patetuci.

Os atletas estiveram presentes na preparação da equipe na Granja Comary, centro de treinamento da Seleção em Teresópolis, no Rio de Janeiro. As atividades foram encerradas com amistosos contra Fluminense, quando venceu por 4 a 1, e o Madureira Sub-17, pelo placar de 3 a 1. Já no último confronto contra o Sub-17 do Vasco, o time verde e amarelo foi derrotado por 3 a 2.

O time verde e amarelo terá como adversários Argentina, Uruguai, Venezuela e Equador no grupo B da competição. Vale salientar que os dois melhores da chave avançam para a fase seguinte. O Brasil estreia no Sul-Americano no dia 5 de outubro, contra a Venezuela.

O goleiro Arthur Jampa tem sido presença constante nas convocações da equipe Sub-17. O centroavante Dell, o "Haaland do Nordeste" terminou como um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro Sub-17, com seis gols marcados em oito jogos disputados.

Já Ruan Pablo é um dos destaques na equipe Sub-20 do Tricolor e tem sido chamado para compor a equipe principal comandada por Rogério Ceni.