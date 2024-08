Trio do Bahia é convocado para a Seleção Brasileira Sub-16

Dell, Arthur Jampa e Ruan Pablo foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-16 - Foto: Divulgação / EC Bahia

A divisão de base do Bahia continua cedendo jogadores a Seleção Brasileira. Os Pivetes de Aço Arthur Jampa e os atacantes Dell e Ruan Pablo foram convocados pelo técnico Dudu Patetucci para defender a categoria Sub-16.

Os atletas estarão em um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O grupo se prepara mirando o campeonato Sul-Americano da categoria, que será realizado na Bolívia.

O goleiro Arthur Jampa tem sido presença constante nas convocações da equipe Sub-17. Em grande fase, o centroavante Dell chama a atenção. O "Haaland do Nordeste" é o artilheiro do Esquadrão no Campeonato Brasileiro Sub-17, com seis gols marcados em cinco jogos.

Já Ruan Pablo tem se destacado na equipe Sub-20 do Tricolor. Recentemente, o atacante assinou seu primeiro contrato profissional com o Bahia, com multa no valor de impressionantes R$ 1.200 bilhão para equipes de fora do país.

Esta será a segunda etapa da preparação para o Sul-americano. No mês de maio, a Seleção Brasileira Sub-16 trabalhou por duas semanas na Granja Comary, quando disputou dois amistosos contra Fluminense, quando venceu por 4 a 1, e o Madureira Sub-17, pelo placar de 3 a 1.

O Bahia já chegou a marca de seis jogadores convovados para defender o Brasil, casos de Roger, Anthony e Keven.