Sem cartões, Juba topa ser advertido "se for para ajudar o Bahia"

Luciano Juba comemora gol do Bahia sobre o Vitória - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, tem se consolidado como um dos principais destaques da equipe no Campeonato Brasileiro. Com 21 jogos disputados em 22 rodadas, Juba é um dos jogadores que mais atuou pelo Tricolor na competição, atrás apenas de Cauly e Everton Ribeiro, que participaram de todas as partidas.

Um dado impressionante é que, mesmo sendo um dos jogadores mais presentes em campo, Juba ainda não recebeu nenhum cartão ao longo do campeonato. De acordo com ele, o segredo é fazer faltas táticas, sem tanta agressividade.

“Sempre que joguei na linha defensiva era muito difícil de tomar cartão. Não sou um cara de chegar tão firme, tão forte, para fazer faltas e tomar cartão. O que eu faço muitas vezes é a falta tática e acabo não tomando cartão. Espero continuar do mesmo jeito, mas se tiver que tomar cartão, espero tomar também. Se for para ajudar o Bahia dentro de campo a gente faz uma falta mais dura”, explicou o jogador.

A presença constante de Juba em campo reflete sua importância no esquema defensivo do Bahia. Ele está entre os três jogadores do elenco com mais interceptações no Brasileirão, com um total de 7. Apenas Gabriel Xavier (9) e Everton Ribeiro (8) têm números superiores. Além disso, Juba figura no top 5 dos jogadores do Bahia com mais desarmes, somando 13 ao longo do campeonato.

Além da responsabilidade defensiva, Juba ainda contribui com o ataque do Bahia. O lateral balançou a rede contra Athletico-PR, na rodada 16, e no clássico Ba-Vi do último fim de semana. Em sua estatística ainda é contabilizada uma assistência para Biel, que marcou contra o Cruzeiro na 11ª rodada.

Esse desempenho sólido e disciplinado de Luciano Juba tem sido fundamental para o equilíbrio defensivo do esquema do técnico Rogério Ceni. O treinador manteve Juba como titular mesmo após a chegada de Iago Borduchi, que chegou na janela de transferências do meio da temporada para brigar por uma vaga entre os 11.

Com Luciano Juba entre os relacionados, o Bahia encara o Grêmio neste sábado, 17, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e está marcado para as 16h.