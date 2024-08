Éverton Ribeiro viaja, mas Biel fica; veja provável escalação do Bahia

Everton Ribeiro pode começar como titular contra o Grêmio - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia já está em terras gaúchas para enfrentar o Grêmio neste sábado, 17, pelo Brasileirão. O meia Everton Ribeiro, que não treinou com bola após levar uma joelhada no olho durante o clássico Ba-Vi, também viajou com a delegação, mas é dúvida para o jogo.

Quem não é dúvida é o atacante Biel, que não treinou durante a semana devido a dores nas costas e ficou em Salvador realizando tratamento. Além dele, Adriel, Marcos Victor, Gilberto, Acevedo, Rezende e Ademir estão lesionados e fora da partida.

Veja as prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena) e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Grêmio: Rafael Cabral; Fábio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Zé Guilherme (Mayk); Dodi, Pepê e Monsalve; Gustavo Nunes, Aravena e Arezo.

Leia mais:

Bahia lidera Nordeste, Vitória cresce: Veja novos dados sobre torcidas

Bahia e Atlético-MG deve marcar início do check-in na Arena Fonte Nova



Bahia x Grêmio: onde assistir e prováveis escalações



Após uma sequência negativa, o Bahia vem de um triunfo no clássico Ba-Vi e ocupa atualmente a 7ª colocação, com 35 pontos, buscando se aproximar de vez do G-4.

Por outro lado, o Grêmio vive seu melhor momento no Brasileirão, com três vitórias seguidas. No entanto, o Imortal, que enfrentará o Fluminense na terça-feira (20) pelo jogo de volta da Libertadores, deve poupar jogadores contra o Esquadrão.

Grêmio e Bahia se enfrentam neste sábado, às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.