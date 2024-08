Bahia lidera Nordeste, Vitória cresce: Veja novos dados sobre torcidas

Torcida do Bahia é a maior da região Nordeste, conforme apontado pelo Instituto Atlas Intel - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Instituto Atlas Intel, conhecido por suas pesquisas detalhadas sobre o cenário esportivo brasileiro, divulgou uma atualização sobre as maiores torcidas do país, refletindo o panorama de 2024. O levantamento, que contou com mais de 7 mil entrevistas digitais, mostra um novo cenário para os clubes nordestinos.

O Bahia, tradicionalmente uma das maiores forças do futebol nordestino, ocupa a 12ª posição no ranking atual, representando cerca de 2,8% dos torcedores entrevistados. Embora tenha caído três posições em relação à pesquisa de 2023, quando figurava entre os dez primeiros colocados, o Esquadrão segue liderando a pesquisa entre os times da região, com ampla vantagem.

O Leão da Barra, que em 2023 estava na 20ª posição com apenas 0,5% dos entrevistados se declarando torcedores, saltou para a 16ª colocação em 2024. Com um crescimento significativo, o clube agora conta com 1,6% de apoio na pesquisa.



Entre os principais clubes nordestinos, o Sport aparece na 14ª posição, seguido pelo Fortaleza em 15ª. Ceará e Vitória dividem a 16ª posição.



Confira o ranking completo:

1º) Flamengo: 20,1%

2º) Corinthians: 14,5%

3º) São Paulo: 7,6%

4º) Palmeiras: 7,0%

5º) Vasco: 6,6%

6º) Cruzeiro: 5,4%

7º) Grêmio: 4,6%

8º) Atlético-MG: 4,0%

9º) Santos: 3,8% (+3 posições)

10º) Botafogo: 2,9% (+3 posições)

10º) Internacional: 2,9%

12º) Bahia: 2,8% (-3 posições)

12º) Fluminense: 2,8% (-1 posição)

14º) Sport: 1,8%

15º) Fortaleza: 1,7% (+1 posição)

16º) Ceará: 1,6% (+2 posições)

16º) Vitória: 1,6% (+4 posições)

18º) ABC: 0,7% (+7 posições)

18º) Athletico-PR: 0,7% (-3 posições)

18º) Avaí: 0,7% (+7 posições)

18º) Remo: 0,7%

22º) Paysandu: 0,6%

23º) América-MG: 0,5% (-3 posições)

24º) Chapecoense: 0,5% (+1 posição)

25º) América-RN: 0,4%