Dupla do Bahia é convocada para a Seleção Brasileira Sub-16 | A TARDE

Se na equipe principal o Bahia não teve nenhum convocado para a Seleção Brasileira, os Pivetes de Aço Arthur Jampa e Anthony vão representar o Tricolor na categoria sub-16. Goleiro e volante, respectivamente, foram convocados pelo técnico Dudu Patetuci para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, entre os dias 11 e 23 de junho.

Arthur e Anthony têm sido relacionados para os jogos da equipe Sub-17 do Bahia no Baianão Sub-20. A convocação faz parte da preparação do Sub-16 do Brasil para o Sul-Americano da categoria. A competição será realizada na Bolívia e poderá contar apenas com jogadores nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008.

