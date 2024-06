Dupla Ba-Vi conhece jogos da 10ª a 15ª rodada do Brasileirão; confira | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada de mais seis jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com a entidade máxima do futebol nacional, as partidas da 10ª até a 15ª rodada serão realizadas entre os dias 19 de junho e 8 de julho.

Vale salientar que o Brasileirão foi paralisado por conta da tragédia ocorrida devido as fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Ficou definido em reunião com os representantes dos clubes que a competição volta a acontecer a partir do próximo sábado, 1.

O Vitória recebe a visita do Atlético-GO, em confronto direto para escapar do Z-4, no Barradão, às 16h. Lutando pela liderança, o Bahia viaja até Belo Horizonte e encara o Atlético-MG, na Arena MRV. Os confrontos são válidos pela 7ª rodada.



Confira os jogos da dupla Ba-Vi da 10ª a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro:



10ª rodada

20 de junho - quinta-feira

18h30 - Vitória x Atlético-MG - Barradão, em Salvador

18h30 - Flamengo x Bahia - Maracanã, no Rio de Janeiro



11ª rodada

23 de junho - domingo

18h30 - Bahia x Cruzeiro - Arena Fonte Nova, em Salvador

18h30 - RB Bragantino x Vitória - Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP



12ª rodada

26 de junho - quarta-feira

21h30 - Bahia x Vasco, Arena Fonte Nova, em Salvador



27 de junho - quinta-feira)

19h - Fluminense x Vitória, Maracanã, no Rio de Janeiro



15ª rodada



30/06 - domingo

16h - São Paulo x Bahia - Morumbis, em São Paulo

18h30 - Vitória x Athletico - Barradão, em Salvador



14ª rodada

03/07 - quarta-feira

20h - Corinthians x Vitória - Neo Química Arena, em São Paulo



04/07 - quinta-feira

Bahia x Juventude - Arena Fonte Nova, em Salvador (horário a definir pela CBF)



15ª rodada

6 de julho - sábado

16h - Vitória x Criciúma - Barradão, em Salvador



7 de julho - domingo

16h - Palmeiras x Bahia - Allianz Parque, em São Paulo

