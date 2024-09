Torcida feminina do Bahia repudia violência na Fonte: "Intragável"

Torcida feminina do Bahia na Fonte Nova - Foto: Divulgação

Na crescente, e positiva, presença do público feminino nos estádios, ainda é notável o alto número de casos de violência. Na manhã desta terça-feira, 17, o perfil 'Tricoloucas', torcida feminina do Bahia, divulgou, através de uma nota, os casos de agressões que vem sofrendo na Arena Fonte Nova durante os jogos da equipe tricolor.

As torcedoras revelaram que, constantemente, estão sofrendo com ameaças, xingamentos e agressões com objetos lançados em direção ao grupo. Segundo nota, no duelo entre Bahia e Atlético-MG, copos de cerveja foram arremessados na pessoa que estava com a bandeira da organizada. Esta foi a terceira vez consecutiva que um fato como esse ocorreu.

Ao Portal A TARDE, as Tricoloucas repudiaram o ocorrido e relembrando as agressões, destacando que situações como esta não podem ser normalizadas.

"Jogo passado foi o 3º seguido que alguém jogou um copo cheio de cerveja diretamente em quem está com a bandeira. Não é como se jogasse para cima comemorando um gol ou um lance. Eles jogam diretamente em quem está segurando a bandeira. Isso é agressão .Jogo passado, quando estava com a bandeira fechada, recebi uma copada na nuca, foi tão forte que acertou mais três integrantes. Isso não pode ser normalizado", disse Natália França assessora da torcida.

Em fala, a torcedora ressaltou a indignação, demonstrando não entender a motivação por trás da violência, tendo em vista que todos torcem para o mesmo clube. Natália definiu os atos como "intragável".

"Todo mundo ali é Bahia. Todo mundo está ali por um único propósito. É absurdo a gente pensar que alguém consiga olhar pro lado e nos ver como inimigos. Ver pessoas que dividem as mesmas cores e o mesmo amor, como reais inimigos. Eu não consigo enxergar um cenário em que as coisas mudem. Honestamente e infelizmente, o sentimento é esse: indignação e revolta intragável", declarou a representante das Tricoloucas.

