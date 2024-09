Campeonato Baiano de Jet Ski revela novos talentos em 2024

- Foto: Divulgação

O Campeonato Baiano de Jet Ski, principal da modalidade na Bahia, traz uma acirrada disputa para o Município de Camaçari e prepara pilotos para competições nacionais e internacionais. A edição de 2024 revelou novos talentos no dia 08 de setembro, na Marina Jacob Sport da Estrada do Coco.

O evento, que é aberto ao público e triplicou a audiência na última edição, contou com a inscrições de 40 atletas de diversas cidades da Bahia e de outras regiões do Brasil. Christian Magarão (@christian.magarao, @magaraosportsyamaha) é o nome que mais aparece na lista de campoẽs, com o mérito do primeiro lugar na categoria Turbo e no Aspirado Livre, além de atingir o terceiro lugar no Aspirado 1630.

Entre as modalidades disputadas, a Standup 4t destacou a atleta Lara Ferrari (@lara.msf) em primeiro no pódio. “Observamos que houve o dobro de inscritos da nova geração. Muitos pilotos jovens, o que significa que o esporte está crescendo na região. Tivemos também muitas atletas mulheres, inclusive com esse destaque do primeiro lugar em uma das categorias”, exclama Bruno Jacob (@jacobjetski), piloto baiano que é campeão mundial e multipremiado, além de organizador do evento.

Uma nova edição já está prevista para este ano, no último domingo de novembro. Os interessados podem conferir mais informações ao acompanhar a Federação Baiana de Jet Ski nas redes sociais (@fbajetski). No último campeonato houve, ainda, uma Sunset Party com o DJ Luan Delucci.



“Queremos abrir portas para o destaque de novos atletas, sempre fornecendo suporte para que haja crescimento desse incentivo em terras baianas. Afinal, é daqui que levamos esses nomes para o mundo”, conclui Jacob, que é também campeão sul-americano e o atual campeão brasileiro de Freeride e King of Freeride, título recebido por ter conquistado mais títulos ao redor do mundo do que qualquer outro atleta da categoria.

Resultados desta edição:

Aspirado 1630

1- Danilo Silva (@danilochame)

2- Rodrigo Serravalle

3- Christian Magarão (@christian.magarao, @magaraosportsyamaha)

4- Luan Trindade (@luantrindade1)

Aspirado Livre

1- Christian Magarão (@christian.magarao, @magaraosportsyamaha)

2- Daniel Silva (@danilochame)

3- Cristiano Magarão @christian.magarao, @magaraosportsyamaha)

4- Danilo Silva (@danilochame)

Turbo Livre

1- Christian Magarão (@christian.magarao, @magaraosportsyamaha)

2- Michel Lobo @michel_mlobo)

3- Cristiano Magarão (@christian.magarao, @magaraosportsyamaha)

4- Bruno Serravalle Filho (@brunoserravalle01)

Standup 2t

1- Valdemar Menezes (@sz_.menezes)

2- Leonardo Jacob (@leonardocjacob)

3- Joildo Menezes (@bilujet)

4- Waldy Freitas Júnior (@waldizinho)

Standup 4t

1- Lara Ferrari (@lara.msf)

2- Paulo de Padua (@padua_quadriciclo)

3- Ricardo Luiz (@ricardoluizo)