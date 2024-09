Goleiro do Guarani é expulso após chamar árbitro de "maconheiro"

Vladimir, goleiro do Guarani - Foto: Raphael Silvestre/Guarani FC

Titular do Guarani, o goleiro Vladimir foi expulso por um motivo inusitado no último sábado, 14. Durante a partida contra o Paysandu, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que resultou na derrota do Bugre por 2 a 1, o jogador de 35 anos ofendeu Rodrigo José Pereira, árbitro da partida, chamando-o de "maconheiro".

"Cartão vermelho direto para Vladimir, número 89, por ofender este árbitro proferindo as seguintes palavras: "vai tomar no cu, maconheiro". Informo que após ser expulso, o mesmo continuou protestando de forma grosseira, sendo necessário ser contido pelo policiamento", registrou o juiz na súmula da partida.

Leia mais:

Pendurado com dois cartões amarelos, o goleiro foi punido com o terceiro cartão amarelo após reclamar com o árbitro. O atleta continuou com os insultos e foi advertido com o cartão vermelho direto.

Vale mencionar que, de acordo com as regras da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogador pendurado que receber o terceiro cartão amarelo e depois o vermelho deverá cumprir dois jogos de suspensão.

Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani não contará com Vladimir diante do Mirassol e Operário-PR. O alviverde tem 21 pontos conquistados em 25 jogos.