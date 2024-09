Goleiro do Brasil paga 20 mil euros para jogar Copa do Mundo de Futsal

Roncaglio é um dos goleiros da Seleção Brasileira de Futsal na Copa do Mundo da categoria - Foto: Leto Ribas / CBF

Roncaglio teve que "coçar o bolso" para realizar o sonho de disputar a Copa do Mundo de Futsal. O goleiro da Seleção Brasileira pagou 20 mil euros, o equivalente a R$ 123 mil para realizar o sonho de defender o Brasil no Mundial do Uzbequistão.

O Anderlecht, da Bélgica, não liberou Roncaglio para a preparação junto com os companheiros na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, sob a alegação da época não ser contada como Data Fifa. Sem acordo, a solução foi quebrar o contrato de maneira unilateral com o clube belga e arcar o valor da multa rescisória.

"O presidente não foi flexível, ele queria que eu me apresentasse e perdesse toda a preparação com a seleção. Tentei de todas as formas pacificamente, eu, meu empresário e a CBF entramos em contato e eles não foram flexíveis. Então eu tomei a decisão de pagar a multa contratual do meu próprio bolso para poder estar aqui" revelou o arqueiro em entrevista à CazéTV.

Roncaglio se profissionalizou em Santa Catarina, por onde atuou em clubes tradicionais no futsal, como o Jaraguá, Blumenau, Joinville e Guarapuava. Fora do país atuou no Kairat, do Cazaquistão, Benfica, de Portugal, e Anderlecht.

Experiente, o goleiro de 36 anos conquistou o bicampeonato da Liga Nacional com o Jaraguá, em 2007 e 2008, além de três Taças Brasil, nas temporadas 2007 e 2008 com o Jaraguá, e em 2011 com o Joinville.

No Cazaquistão foi tricampeão da Liga Cazaque e tricampeão da Taça do Cazaquistão. Já em Portugal, foi tricampeão da Taça de Portugal e campeão nacional. Na Bélgica, venceu Liga e da Taça. Com a Seleção Brasileira, foi campeão da Copa América neste ano.

"Não foi uma decisão fácil, tenho família e a gente acaba pensando neles nessas questões também, mas é um sonho estar aqui, disputando uma Copa do Mundo. Talvez seja minha última oportunidade de poder representar o Brasil. É o torneio mais importante para um atleta da nossa categoria. Com o clube foi, na verdade, uma decisão fácil pra mim. Entre representar o Brasil e ficar no clube, eu preferi representar o Brasil", concluiu.