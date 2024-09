Scarpa exalta força do Bahia: “Não soubemos lidar com a pressão"

Gustavo Scarpa é um dos principais jogadores do Atlético-MG - Foto: Pedro Souza / Atlético

Eficiente especialmente no segundo tempo, o Bahia fez valer o mando de campo e derrotou o Atlético-MG por 3 a 0, no último domingo, 15, na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão. Everaldo, Everton Ribeiro e Lucho Rodríguez marcaram para o Tricolor de Aço.

O meia Gustavo Scarpa, do Galo, que entrou no decorrer da etapa final do jogo em Salvador, elogiou o trabalho dos comandados de Rogério Ceni. O camisa 6 alvinegro enalteceu que a equipe mineira não resistiu a força do Esquadrão de Aço em seus domínios.

“A gente já sabia o quão difícil seria o jogo. O Bahia tem uma equipe muito qualificada, tanto Caio Alexandre, Everton Ribeiro e o Cauly, excelentes jogadores. Thaciano e Everaldo vivem grande fase”, disse em entrevista ao Canal Premiere.

“Sabíamos das dificuldades, mas não soubemos lidar com a pressão e o estilo de jogo deles”, completou Scarpa.

Gustavo Scarpa é o principal destaque do Atlético-MG na temporada. Além de ser o atleta que mais entrou em campo pelo Galo na temporada com 46 jogos, ele é o líder de assistências da equipe, com 10 passes para gol.



O resultado positivo recolocou o time azul, vermelho e branco firme no G-6 e vivo na luta por uma das vagas diretas para a Taça Libertadores de 2025. O Bahia ocupa a 6ª posição, com 42 pontos ganhos.