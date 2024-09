Com gol e triunfo, Everton Ribeiro completa 350 jogos no Brasileirão

Everton Ribeiro celebra segundo gol do Bahia sobre o Atlético-MG - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Um dos grandes nomes da história do Campeonato Brasileiro, o meia Everton Ribeiro completou 350 jogos na competição na noite deste domingo, 15. Na ocasião, o capitão do Bahia marcou no triunfo da equipe diante do Atlético-MG, voltando ao G-6 da Série A.

Com 350 partidas nas costas, o jogador teve passagem por Corinthians, Coritiba, Cruzeiro e Flamengo. No período, conquistou quatro títulos do Brasileirão, nas temporadas de 2013, 2014, 2019 e 2020.

"Um final de semana especial para um dos grandes craques da minha história! São 350 partidas no Brasileirão e uma trajetória repleta de conquistas e momentos especiais. Que alegria te ter brilhando nos meus gramados, @evertonri!", publicou o perfil oficial da competição.

Leia mais:

>>Campanha do Brasil nas Paralimpíadas será tema de documentário

>>Dupla Ba-Vi volta a vencer na mesma rodada da Série A após 14 jogos

>>Ceni alfineta Botafogo sobre fair play financeiro: "Enfia 300 milhões"

Após o resultado positivo diante do Galo, o capitão valorizou o momento, vivendo grande fase no futebol aos 35 anos. Além disso, ressaltou a importância da torcida, revelando se sentir ainda mais motivado a fazer bons jogos.

"Me sinto muito bem, jogo para corresponder às expectativas. Quando faço uma boa jogada, de campo dá para escutar as reações, então isso me motiva ainda mais, saber que eles estão me apoiando e torcendo para que a gente possa trazer cada vez mais eles para a Fonte pois eles fazem a diferença e a gente joga para levar alegria para eles como eles trazem alegria para nós", disse o camisa 10.

A importância de Everton também foi destacada pelo treinador Rogério Ceni, que se mostrou surpreendido com as atuações do meia.

“Eu quando trouxe o Everton eu já sabia quem era como pessoa e como atleta por ter treinado ele no Flamengo, mas eu não imaginava que ele entregaria tanto quanto ele vem entregando para a gente. Como referência, como pessoa, como atleta, com dedicação", declarou Ceni.