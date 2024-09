Entenda novo formato da Champions League que começa nesta terça

Taça da UEFA Champions League - Foto: Reprodução/AFP

A Uefa detalhou o novo formato da Champions League a ser implementado a partir desta terça-feira, 17, onde seis jogos darão o pontapé inicial da competição nesta temporada. A tradicional fase de grupos com 32 equipes será substituída por uma etapa em formato de liga, com 36 clubes. Os times serão divididos em quatro potes de acordo com critérios específicos.

A nova Champions:

> Os 36 clubes serão divididos em quatro potes;

> A primeira fase será em formato de liga, sem grupos. Cada clube fará oito jogos, contra dois clubes de cada um dos quatro potes: quatro partidas em casa, quatro como visitante;

> Os oito primeiros avançam direto às oitavas. Os times da nona posição à 24ª fazem um play-off. Os demais serão eliminados de todos os torneios;

> A partir das oitavas, o modelo segue igual: jogos de ida e volta, com final em confronto único e sede neutra.