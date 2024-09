Sudesb abre novas vagas para escolinhas de futebol em Salvador

Estádio Roberto Santos, o Pituaçu - Foto: Divulgação / ECBahia

Estão abertas as inscrições para as escolinhas de futebol da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. A SUDESB divulgou, na tarde desta segunda-feira, 16, a disponibilidade de 500 novas vagas para aulas gratuitas destinadas a meninos e meninas com idade de 7 a 18 anos.

Com turmas programadas para o turno da manhã e da tarde com aulas de 50 minutos duas vezes por semana, as inscrições para as vagas estão sendo disponibilizadas no Estádio de Pituaçu e no campo do Clube Ypiranga, na Vila Canária, das 8h30 às 17h.

Vale mencionar que, para ter direito à vaga, o atleta precisa estar matriculado na rede escolar pública ou privada, apresentar RG, comprovante de matrícula e residência, além da presença do adulto responsável.

A ação é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).