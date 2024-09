Série A: Bahia alcança mesmo número de triunfos de 2023 com 12 jogos a menos

Esquadrão derrotou o Atlético-MG por 3 a 0 na noite deste domingo, 16 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Há quem diga que o Esporte Clube Bahia tem deixado a desejar nos momentos decisivos nesta temporada. Derrotado pelo o rival na final do Baianão, eliminado nas semis da Copa do Nordeste, e nas quartas da Copa do Brasil, apesar das frustrações, a equipe comandada por Rogério Ceni, porém, tem se saído muito bem no Campeonato Brasileiro.

Na 6ª posição do certame, com 42 pontos conquistados, o Esquadrão derrotou o Atlético-MG por 3 a 0 na noite deste domingo, 15, alcançando sua 12ª vitória no Brasileirão de 2024. Com o triunfo, o tricolor igualou o número de vitórias conquistadas na edição de 2023 da competição, mas com 12 rodadas de antecedência. No ano anterior, o triunfo de número doze só veio na última rodada, também contra o Galo, só que naquela oportunidade, escapando do descenso.

Para se ter noção do feito alcançado neste domingo, o Tricolor de Aço também igualou o mesmo número de triunfos de 2019, ano em que a torcida azul, vermelha e branca se permitiu sonhar com uma possível classificação à Libertadores, mas acabou frustrada com a queda brusca de rendimento do time, que conquistou apenas 18 pontos no segundo turno da competição.

Após o jogo, durante entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni mandou um recado direto para a torcida tricolor: "Torcedor acredite, não desanime, nós vamos lutar até o final para colocar o Bahia no lugar mais alto nos últimos 21 anos do Brasileiro".



“Vocês já viram muitos Bahias, mas eu lembro de assistir, por exemplo, Bahia x Internacional, Brasileiro de 88, timaço, depois aquelas gerações que ganharam Copas do Nordeste mais recentes. Acho que depois disso, é um privilégio ver o Bahia jogar dessa maneira. É especial quando vence os jogos”, comentou o treinador.

Ainda durante a coletiva, Ceni destacou a importância dessa reta final do certame: “A gente tem que continuar firme, as copas são importantes, mas trazem ilusões e desilusões para a maioria. O importante é que a gente venceu, tem 42 pontos, 12 vitórias. Serão mais 12 jogos difíceis. Peço ao torcedor que apoie os jogadores em campo”.

