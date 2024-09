Cristiano Ronaldo se despede de técnico ex-Botafogo: "Obrigado mister"

Cristiano foi um dos responsáveis pela chegada de Luís Castro ao Al-Nassr - Foto: Reprodução / Instagram

O Al-Nassr anunciou nesta terça-feira, 17, a demissão do técnico Luís Castro, após uma série de resultados insatisfatórios no início da temporada 2024/25. O treinador português, que comandava a equipe desde julho de 2023, deixa o clube saudita após conquistar apenas duas vitórias em seis jogos nesta temporada.

Em comunicado oficial, o Al-Nassr agradeceu a Luís Castro e sua comissão técnica pelo trabalho realizado ao longo dos últimos 14 meses. "Todos no Al-Nassr gostariam de agradecer a Luís e sua comissão técnica pelo trabalho dedicado durante os últimos 14 meses, lhes desejando a melhor das sortes no futuro", informou o clube.

A pressão sobre Luís Castro aumentou nas últimas semanas, principalmente após a goleada de 4 a 1 sofrida contra o rival Al-Hilal, na final da Supercopa da Arábia Saudita. Desde então, o Al-Nassr venceu apenas uma vez, contra o Al-Fayha, pelo Campeonato Saudita, além de somar três empates: contra Al-Raed e Al-Ahli, pela liga, e contra o Al-Shorta, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Luís Castro chegou ao Al-Nassr vindo do Botafogo em 2023, com grande expectativa, em especial por influência de Cristiano Ronaldo. Sob seu comando, o time conquistou a Copa dos Campeões Árabes, único título de CR7 no futebol saudita. No entanto, após esse título, a equipe acumulou uma sequência de cinco jogos sem vitórias contra o Al-Hilal.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo agradeceu ao técnico português: "Obrigado por tudo, mister", escreveu o craque.

A imprensa italiana já especula que Stefano Pioli, ex-treinador do Milan, é o favorito para assumir o comando do Al-Nassr e as negociações estariam em estágio avançado.