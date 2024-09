CBF divulga data de nova convocação da Seleção Brasileira

Vestiário da Seleção Brasileira antes de jogo contra o Paraguai - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última terça-feira, 17, a programação para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Chile e Peru. Os 23 convocados pelo técnico Dorival Júnior serão anunciados no dia 27 de setembro.

Os jogadores vão se apresentar para iniciar a preparação no dia 7 de outubro, no CT do Corinthians, em São Paulo. Dois dias depois a delegação viaja para Santiago, onde encara o Chile às 21h do dia 10.

No dia 11, a Seleção Brasileira retorna ao Brasil e desembarca em Brasília, onde enfrenta o Peru às 21h45 do dia 15, no Estádio Mané Garrincha. Será o primeiro jogo do Brasil com a presença da torcida na capital federal desde a vitória contra o Catar, por 2 a 0, em 2019.

A CBF optou por não usar a Granja Comary desta vez por causa do curto tempo de preparação para a primeira partida, que acontecerá numa quinta-feira. Habitualmente, a Seleção costuma jogar na sexta pelas Eliminatórias.