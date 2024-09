Torcedor é multado por ofensas racistas a Vini Jr.; saiba valor

Vini Jr. comemorando gol com a camisa do Real Madrid - Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Em meio aos casos de racismo envolvendo o jogador Vinicius Jr., o Governo da Espanha anunciou que um torcedor será multado no valor de 60 mil euros (R$ 370,5 mil), após xingar o brasileiro através do X (antigo Twitter). O acusado foi condenado por violar a Comissão Estatal contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha.

A multa relembra a prisão de três torcedores do Valência em junho deste ano, que insultaram com termos racistas o astro brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. O caso ocorreu em maio de 2023, no confronto entre as equipes pelo Campeonato Espanhol. Além da condenação, os homens também pagarão multa e estão proibidos de entrar em qualquer estádio de futebol nos próximos dois anos.

Leia mais:

>>CBF divulga data de nova convocação da Seleção Brasileira

>>Torcedora do Fortaleza detona Rogério Ceni: "Não tem caráter"

>>Corinthians vence o Fortaleza e abre boa vantagem na Sul-Americana

No movimento antirracista, a La Liga adotará adotará o gesto 'Não ao Racismo', que permite a suspensão de partidas em caso de gestos ou falas racistas. O movimento foi aprovado por unanimidade no Congresso da FIFA em Bangkok, visando diminuir os casos que ocorreram na última temporada da competição.

“No clube falamos muito sobre isso. Não só eu, mas todos os jogadores disseram que se isso acontecer, da próxima vez teremos que sair de campo para que todas as pessoas que nos insultaram tenham que pagar uma pena muito maior”, disse o jogador à CNN.