'Corrida do Bahêa' abre inscrições nesta quarta; saiba detalhes

Corrida do Bahêa ocorrerá no dia 1º de dezembro - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A Associação Esporte Clube Bahia anunciou, na manhã desta quarta-feira, o início das inscrições para a primeira edição do 'Corrida do Bahêa', evento que promete movimentar torcedores e corredores de todas as idades. O trajeto terá como cenário o Farol da Barra, no dia 1º de dezembro, com percursos de 5km e 10km.

Para participar da edição e aumentar, ou iniciar, o seu vínculo com o esporte, as inscrições serão abertas nesta quarta-feira, 18, às 14h, no site Central das inscrições. O evento também contará com uma versão especial para crianças, a Superkids Run, que terá um circuito colorido voltado para os pequenos.

Ao Bahia Notícias, o presidente da Associação, Emerson Ferreti, destacou a importância da corrida, sendo a segunda mais praticada no país.

"É um evento que estamos cuidando com muito carinho porque a corrida de rua, fora o futebol, é a modalidade mais praticada no Brasil. O Bahia entra para se tornar uma referência na Bahia e em Salvador. Proporcionar aos seus torcedores saúde através do esporte e a possibilidade de confraternização. Esse é o objetivo da corrida para que a gente faça que o Bahia ocupe outros espaços além da Arena Fonte Nova", disse o Presidente.