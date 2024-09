Corrida do Bahêa: Tricolor anuncia circuito com até 10km

Corrida do Bahêa' será no Farol da Barra - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Esporte Clube Bahia anunciou o lançamento da 'Corrida do Bahêa', na manhã deste sábado, 14, evento que promete movimentar torcedores e corredores de todas as idades. A competição será realizada no dia 1º de dezembro, no tradicional cartão-postal de Salvador, o Farol da Barra.

O evento terá percursos de 5 km e 10 km, o evento também contará com uma versão especial para crianças, a Superkids Run, que terá um circuito colorido voltado para os pequenos.

O evento busca promover a prática esportiva entre os torcedores, oferecendo uma experiência divertida e saudável. A Corrida do Bahêa é uma oportunidade para os tricolores de todas as idades se reunirem em uma atmosfera de esporte e torcida, num dos locais mais icônicos da capital baiana.

As inscrições estarão disponíveis em breve, e os interessados devem se preparar para garantir suas vagas.