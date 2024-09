Brasil estreia na Copa do Mundo de futsal com goleada por 10x0

Jogadores do Brasil comemorando - Foto: Leto Ribas/CBF

A Seleção Brasileira de futsal estreou na Copa do Mundo, que ocorre no Uzbequistão, na manhã deste sábado com um grande resultado. Diante de Cuba, a amarelinha aplicou uma sonora goleada de 10x0, com gols de Marcel (3), Neguinho, Marlon (3), Felipe Valério, Pito e Arthur.

A equipe, assim como no futebol, busca o hexacampeonato no torneio, sendo a seleção que mais vezes venceu. Na edição anterior, em 2021, acabou ficando na 3ª colocação, enquanto Portugal levou o título para casa.

Leia mais:

>>Camisa 10 do Brasil é eleito melhor jogador do mundo de futsal

>>Ex-Vitória é afastado do Goiás por "infração inadmissível, diz diretor

>>Neymar e Felipe Neto entram na mira da Justiça por site de apostas

Esta foi a terceira vez que o Brasil enfrentou Cuba. Anteriormente, em 1996, venceu por 18 a 0, e em 2008, a vitória foi por 9 a 0. Desta maneira, com o resultado de hoje, se mantém se sofrer ao menos um gols dos cubanos.

O próximo confronto será diante da Seleção da Croácia, na terça-feira, 17, com início previsto para às 12h (horário de Brasília) e transmissão no SporTV e na CazéTV no Youtube. Ainda no grupo B, a amarelinha encerra a primeira etapa contra a Tailândia, na sexta-feira, 20.