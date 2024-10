Ceni reconhece dificuldades diante do Criciúma, mas pontua: "Merecemos vencer"

Rogério Ceni em entrevista coletiva após a partida contra o Criciúma - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia se recuperou da goleada sofrida diante do Fortaleza na última rodada e começou bem a sequência de dois jogos na Arena Fonte Nova ao bater o Criciúma por 1 a 0, em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Cauly marcou o único gol da partida.

Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Rogério Ceni reconheceu que a equipe deixou a desejar nas finalizações, mas que no geral a equipe fez um bom jogo, mesmo tendo vencido pelo placar mínimo.

“Tivemos um início de segundo tempo ruim, mas um primeiro tempo onde deveríamos ter decidido a partida, com chances reais de gol. Em bola rolando tivemos chances em contra-ataques para definir o jogo, talvez seja esse o ponto a melhorar, a qualidade de finalização”, afirmou Ceni.

Fizemos um bom jogo, merecemos vencer hoje Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Não sei se isso é suficiente para vencer o Flamengo (próximo adversário), mas vamos ter cabeça boa para fazer um grande jogo. Em casa a gente vem pontuando bem, produzimos melhor em casa. É uma coisa que temos que melhorar também, fazer melhores jogos fora de casa”, complementou.



O comandante tricolor ainda admitiu que a postura do Bahia quando joga longe de seu torcedor é diferente de quando atua na Arena Fonte Nova. Apesar disso, ele não soube explicar o motivo para essas oscilações.

“Infelizmente em alguns jogos, principalmente fora de casa, a gente acaba…não sei dizer o motivo, mas a gente não consegue repetir a postura dentro e fora de casa. Temos que entender o motivo disso. É um time mais calado, que toma poucos cartões por reclamação. A postura de hoje é diferente, com bola, construindo, criando chances. Não sei o que acontece no Castelão, não tenho explicações para te dar”, avaliou Ceni.

O jogo contra o Flamengo, pela 29ª rodada do Brasileirão, será novamente na Arena Fonte Nova e está marcado para as 19h de sábado, 5. Para este jogo, Rogério Ceni não poderá contar com Everton Ribeiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.