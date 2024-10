Bahia tem melhor defesa como mandante na Série A; saiba ranking

Bahia venceu o Criciúma sem sofrer gols - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Olhando para a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, o Bahia segue na busca pela vaga na Libertadores de 2025. Para isso, conta com um setor que vem dando certo: a defesa. Na competição, o Esquadrão é a equipe que menos tomou gols jogando dentro de casa.

Na campanha, o tricolor já jogou 15 vezes diante da sua torcida, somando 32 pontos ao somar 10 triunfos. O desempenho positivo também passa pela defesa sólida, que só sofreu sete gols. No critério, o Bahia está empatado com o Fortaleza, que conquistou 12 vitórias jogando no Castelão.

Leia mais:

>>Sem Everton, Ceni busca solução no elenco; saiba quem larga na frente

>>Ceni reconhece dificuldades diante do Criciúma, mas pontua: "Merecemos vencer"

>>Autor de gol decisivo, Cauly comemora 100ª partida pelo Bahia

Na sequência, Botafogo, Palmeiras e Cruzeiros são as equipes com a segunda melhor defesa entre os mandantes. Enquanto os cariocas e mineiros disputaram 14 jogos, o Palmeiras já recebeu 15 partidas, ambos com 10 gols sofridos.

Entretanto, apesar de contar com o poder da Arena Fonte Nova, o desempenho da equipe de Rogério Ceni como visitante não é tão bom assim, sendo o 11º colocado. Ao todo, o Bahia somou 13 pontos, tendo apenas três triunfos e sofrendo com 24 gols.

Confira ranking:

Bahia - 14 jogos e 7 jogos

Fortaleza - 15 jogos e 7 gols

Botafogo - 14 jogos e 10 gols

Cruzeiro - 14 jogos e 10 gols

Palmeiras - 15 jogos e 10 gols

O Vitória, por sua vez, não tem um desempenho tão positivo, estando na 16ª posição entre os jogos como mandante. Na campanha, a equipe rubro-negra soma 14 jogos, com 17 pontos e 19 gols sofridos, tendo um saldo de menos três.