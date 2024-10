"Nenhuma orientação especial", diz Cauly sobre Ceni cobrar mudanças

auly foi o autor do gol que garantiu a vitória contra o Criciúma - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Na noite em que completou 100 partidas vestindo as cores do Bahia, o meia Cauly viveu momentos mágicos ao marcar o gol que garantiu a vitória do Tricolor contra o Criciúma no domingo, 29. Em entrevista na zona mista, o jogador celebrou o gol e valorizou os pontos conquistados.

"Foi um jogo difícil. Na minha opinião a gente teve o controle do jogo, principalmente no primeiro tempo, quando tentamos fazer o gol pra dar mais confiança. O meu gol foi muito importante, fico muito feliz, são três pontos importantíssimos para se manter na parte de cima e conquistar o nosso objetivo no fim do ano", comentou.

Bastante criticado por parte da torcida tricolor ao longo desta temporada por conta das oscilações no desempenho em campo, o camisa 8 recebeu diversos aplausos do estádio ao ser substituído no segundo tempo.

Questionado sobre uma possível cobrança de Rogério Ceni por uma alteração de postura, Cauly respondeu que a mudança vem de cada jogador. "Não teve nenhuma orientação especial [do treinador], mas hoje eu me senti bem, e nessa reta final, de vez em quando nós sentimos o corpo pesar, após passar por mais de 50 jogos. Mas eu acho que vai ser mais importante cada um de nós dar o nosso melhor nessa reta final que vai ser decisivo para conquistarmos nosso objetivo", disse.