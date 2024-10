Bahia pode ter dois retornos para jogo contra o Flamengo; saiba quais

Acevedo durante treino com bola no CT Evaristo de Macedo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O elenco do Bahia terá uma semana inteira de trabalhos para o compromisso contra o Flamengo, marcado para o próximo sábado, 5, às 19h, na Arena Fonte Nova, válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

O técnico Rogério Ceni pode ganhar duas opções para o confronto direto contra os cariocas. O volante Nicolás Acevedo e o atacante Biel estão em fase de transição e podem surgir como novidades entre os relacionados para o confronto decisivo.

Leia mais:

>> Everton Ribeiro enaltece triunfo na Fonte: "O importante foi vencer"

>> Ex-Bahia é destaque na europa e chama atenção de comentarista

Recuperado da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito que o tirou dos gramados por cerca de nove meses, Acevedo já trabalhou com bola em alguns treinamentos no CT Evaristo de Macedo e está em observação pelo departamento físico Tricolor.

Outro que deve voltar a ser relacionado é Biel. Opção constantemente utilizada por Rogério Ceni, ele está recuperado da lesão na coluna que sofreu no clássico Ba-Vi pelo Brasileiro. A semana será decisiva para o camisa 11 do Esquadrão, pois tanto a recuperação quanto o aprimoramento físico foram satisfatórios e antes do tempo previsto.

Após o importante triunfo diante do Criciúma, Bahia chega aos 45 pontos ganhos, mesma pontuação do Internacional. Porém, o time azul, vermelho e branco está à frente dos gaúchos pelos critérios de desempate. O Tricolor segue firme na luta por uma das vagas diretas à Libertadores de 2025.